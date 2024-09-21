Армия Израиля заявила о новой волне ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные начали новую волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Израильские военные начали новую волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Первоначальное сообщение: Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе первой волны авиаударов ЦАХАЛ были поражены 180 объектов "Хезболлах", в том числе множество пусковых установок, готовых к обстрелу израильской территории.