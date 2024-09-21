О нас

Армия Израиля заявила о новой волне ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Армия Израиля заявила о новой волне ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане Израильские военные начали новую волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.
Другие страны
21 сентября 2024 г. 21:32
Армия Израиля заявила о новой волне ударов по объектам Хезболлах в Ливане

Израильские военные начали новую волну ударов по объектам движения "Хезболлах" в Ливане.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Первоначальное сообщение: Армия обороны Израиля в настоящий момент наносит удары по целям, принадлежащим террористической организации "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ходе первой волны авиаударов ЦАХАЛ были поражены 180 объектов "Хезболлах", в том числе множество пусковых установок, готовых к обстрелу израильской территории.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
Администрация Байдена ведет отношения США и Азербайджана к пропасти - АНАЛИЗ
21 сентября 2024 г. 20:39
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ по случаю Дня государственного суверенитета Азербайджана
20 сентября 2024 г. 09:02
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
Председатели Совета нацбезопасности стран ОТГ обсудили текущие угрозы и вызовы
19 сентября 2024 г. 15:28
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
Ильхам Алиев: Благодаря усилиям Азербайджана в регионе возникли новые реалии
16 сентября 2024 г. 19:51
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
Госсекретарь США позвонил президенту Азербайджана
16 сентября 2024 г. 19:45
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
ЦИК утвердил итоговый протокол выборов в Милли Меджлис
16 сентября 2024 г. 13:47
Формула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
ФотоФормула 1: Пилот McLaren Пиастри стал победителем Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 16:38
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
Формула 1: Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана
15 сентября 2024 г. 07:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi