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Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе

Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха заместителя командира авиационного подразделения бригады ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.
Другие страны
8 августа 2024 г. 20:07
Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе

Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха заместителя командира авиационного подразделения бригады ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что в рамках "одной из операций" в районе Рафаха ВВС Израиля атаковали "отряд террористов, укрывавшийся внутри квартиры, использовавшейся как террористический штаб".

Уточняется, что в результате этой атаки был ликвидирован заместитель командира авиационного подразделения бригады "Рафах" палестинского движения ХАМАС.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın hava bölməsinin komandir müavinini öldürüb
Версия на английском языке Israeli military says it killed deputy chief of Hamas aircraft unit in Rafah

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