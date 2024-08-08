Армия Израиля заявила о ликвидации замкомандира авиаподразделения ХАМАС в Рафахе

Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха заместителя командира авиационного подразделения бригады ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.

Израильские военные ликвидировали ударом с воздуха заместителя командира авиационного подразделения бригады ХАМАС в Рафахе на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ведомстве уточнили, что в рамках "одной из операций" в районе Рафаха ВВС Израиля атаковали "отряд террористов, укрывавшийся внутри квартиры, использовавшейся как террористический штаб".

Уточняется, что в результате этой атаки был ликвидирован заместитель командира авиационного подразделения бригады "Рафах" палестинского движения ХАМАС.