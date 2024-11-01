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Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе одного из членов политбюро ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе одного из членов политбюро ХАМАС Израильские военные ликвидировали в секторе Газа одного из членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Иззэддина Кассаба.
Другие страны
1 ноября 2024 г. 22:19
Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе одного из членов политбюро ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа одного из членов политбюро радикального палестинского движения ХАМАС Иззэддина Кассаба.

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

По ее информации, он был устранен в районе города Хан-Юнис на юге анклава в результате точечного удара, нанесенного ВВС Израиля на основании разведданных.

"Кассаб был одним из последних членов политического бюро ХАМАС высокого ранга, остававшихся в живых в секторе Газа. Вместе с ним был также ликвидирован его помощник, боевик Айман Айеш", - говорится в заявлении.

Израильская армия утверждает, что Кассаб был причастен к организации терактов против еврейского государства. Он "обладал значительной властью" и занимался поддержанием "стратегических и военных связей ХАМАС с другими палестинскими фракциями в секторе Газа", отмечается в тексте.

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