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Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе командиров одного из батальонов ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе командиров одного из батальонов ХАМАС Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.
Другие страны
7 января 2024 г. 05:37
Армия Израиля заявила о ликвидации в Газе командиров одного из батальонов ХАМАС

Израильские военные ликвидировали в ходе операции в секторе Газа командиров одного из батальонов вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Командир батальона "Нусейрат" Исмаил Сирадж, а также заместитель командира этого батальона Ахмед Вахба были ликвидированы минувшей ночью в результате удара ВВС Израиля в ходе операции, которую возглавляло Южное командование под началом Управления военной разведки Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности", - говорится в сообщении.

По данным армии, батальон "Нусейрат" во время нападения палестинских радикалов на Израиль 7 октября "был ответственен за террористические атаки на населенные пункты на юге Израиля, включая кибуц Беэри". "После этого боевики батальона участвовали в обстрелах подразделений Армии обороны Израиля с помощью противотанковых ракет и беспилотников во время войны", - добавили в пресс-службе.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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