Армия Израиля заявила о ликвидации трех полевых командиров "Хезболлах"

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в ходе авиаударов на юге Ливана трех полевых командиров движения "Хезболлах".
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
"Израильские ВВС нанесли удары в районе Тибнина и уничтожили старшего командира Южного фронта "Хезболлах" Аббаса Салама. Кроме того, были уничтожены старший эксперт по коммуникациям "Хезболлах" Рада Аббас Авада и руководитель подразделения по производству оружия "Хезболлах" Ахмед Али Хусейн", - отметили в ведомстве.
Отмечается, что эти ликвидации являются частью масштабных усилий Армии обороны Израиля по предотвращению наращивания запасов оружия "Хезболлах".