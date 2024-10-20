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Армия Израиля заявила о ликвидации трех полевых командиров "Хезболлах"

Армия Израиля заявила о ликвидации трех полевых командиров "Хезболлах" Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в ходе авиаударов на юге Ливана трех полевых командиров движения "Хезболлах".
Другие страны
20 октября 2024 г. 12:54
Армия Израиля заявила о ликвидации трех полевых командиров Хезболлах

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации в ходе авиаударов на юге Ливана трех полевых командиров движения "Хезболлах".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

"Израильские ВВС нанесли удары в районе Тибнина и уничтожили старшего командира Южного фронта "Хезболлах" Аббаса Салама. Кроме того, были уничтожены старший эксперт по коммуникациям "Хезболлах" Рада Аббас Авада и руководитель подразделения по производству оружия "Хезболлах" Ахмед Али Хусейн", - отметили в ведомстве.

Отмечается, что эти ликвидации являются частью масштабных усилий Армии обороны Израиля по предотвращению наращивания запасов оружия "Хезболлах".

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