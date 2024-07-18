Армия Израиля заявила о ликвидации с воздуха командира ХАМАС на востоке Ливана

Летательный аппарат ВВС Израиля ликвидировал ударом с воздуха одного из полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Джабару в долине Бекаа на востоке Ливана.

Летательный аппарат ВВС Израиля ликвидировал ударом с воздуха одного из полевых командиров радикального палестинского движения ХАМАС Мухаммеда Джабару в долине Бекаа на востоке Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

По ее данным, Джабара отвечал за террористические атаки и запуски ракет по Израилю с территории Ливана, включая нападения, координируемые с террористической организацией "Аль-Джамаа аль-Исламия".

"Устранение этого радикала сокращает возможности террористической организации ХАМАС по планированию и осуществлению атак на Государство Израиль в районе [израильской] северной границы", - отметили в армии.