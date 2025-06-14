Армия Израиля заявила о ликвидации с начала атак на Иран более 20 военачальников

Армия Израиля ликвидировала более 20 военачальников Ирана после начала авиаударов.

Армия Израиля ликвидировала более 20 военачальников Ирана после начала авиаударов.

Как передает Report, об этом 14 июня сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Отмечается, что также в ходе боевых действий был убит глава управления разведки и ракетных войск.

"Армия обороны Израиля ликвидировала начальника разведывательного управления вооруженных сил и командующего ракетной системой "земля-земля" корпуса стражей исламской революции в Иране. Уничтожено более 20 военных командиров иранского режима", — говорится в Telegram-канале.

Ранее в этот день при ударах Израиля погибли два замначальника генерального штаба Вооруженных сил (ВС) Ирана. При этом 13 июня Иран подтвердил гибель начальника генштаба КСИР Хоссейна Салами, заместителя командующего ВС генерала Голамали Рашида и ученого-атомщика Ферейдуна Аббаси.

Напомним, что 13 июня Израиль нанес упреждающий удар по Ирану и объявил чрезвычайное положение. В связи с этим премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что задача военной операции - нанесение ударов по иранской ядерной инфраструктуре.