Армия Израиля заявила о ликвидации одного из членов разведуправления "Хезболлах"

Израильская армия сообщила о ликвидации при очередном ударе по Бейруту члена разведывательного управления боевого крыла движения "Хезболлах" Хасана Халила Ясина.

Израильская армия сообщила о ликвидации при очередном ударе по Бейруту члена разведывательного управления боевого крыла движения "Хезболлах" Хасана Халила Ясина.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Отмечается, что он был ликвидирован в результате удара ВВС Израиля по бейрутскому району Дахия, где базируется "Хезболлах".

"Ясин стоял во главе отдела, отвечающего за выявление гражданских и военных целей на северной границе [Израиля] и в глубине израильской территории", - сообщили в ведомстве.

По данным израильских военных, Ясин интенсивно сотрудничал со всеми наступательными подразделениями "Хезболлах", лично участвовал в планировании террористических атак, которые проводились во время войны против израильских мирных граждан и военнослужащих, и планировал осуществление новых атак в ближайшие дни.