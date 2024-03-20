Армия Израиля заявила о ликвидации группы боевиков "Исламского джихада" в Дженине

Израильские военные ликвидировали в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан несколько боевиков радикальной палестинской организации "Исламский джихад".

Израильские военные ликвидировали в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан несколько боевиков радикальной палестинской организации "Исламский джихад".

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, радикалы, передвигавшиеся по окрестностям Дженина на автомобиле, были уничтожены в результате удара летательного аппарата израильской армии. Среди ликвидированных было "двое боевиков "Исламского джихада" высокого ранга", сообщили в армии.

Один из ликвидированных - Ахмед Баракат - совершил в марте 2023 года теракт в еврейском поселении Хермеш, в результате которого был убит израильтянин Меир Тамари. Другой уничтоженный - Мухаммад Шуахин - "командовал террористической инфраструктурой "Исламского джихада" в районе Дженина", заявили в пресс-службе.

Двое других радикалов, уничтоженных в результате этого удара, также были причастны к террористической деятельности, сообщили в армии.