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Армия Израиля заявила о ликвидации группы боевиков "Исламского джихада" в Дженине

Армия Израиля заявила о ликвидации группы боевиков "Исламского джихада" в Дженине Израильские военные ликвидировали в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан несколько боевиков радикальной палестинской организации "Исламский джихад".
Другие страны
20 марта 2024 г. 22:44
Армия Израиля заявила о ликвидации группы боевиков Исламского джихада в Дженине

Израильские военные ликвидировали в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан несколько боевиков радикальной палестинской организации "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, радикалы, передвигавшиеся по окрестностям Дженина на автомобиле, были уничтожены в результате удара летательного аппарата израильской армии. Среди ликвидированных было "двое боевиков "Исламского джихада" высокого ранга", сообщили в армии.

Один из ликвидированных - Ахмед Баракат - совершил в марте 2023 года теракт в еврейском поселении Хермеш, в результате которого был убит израильтянин Меир Тамари. Другой уничтоженный - Мухаммад Шуахин - "командовал террористической инфраструктурой "Исламского джихада" в районе Дженина", заявили в пресс-службе.

Двое других радикалов, уничтоженных в результате этого удара, также были причастны к террористической деятельности, сообщили в армии.

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