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Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Другие страны
15 октября 2023 г. 09:34
Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - отмечается в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили что в ходе авиаудара были ликвидированы "другие боевики ХАМАС и радикального палестинского движения "Исламский джихад": ЦАХАЛ также нанес удары по оперативным командным центрам, военным соединениям, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС, расположенным в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе. Кроме того, были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад".

Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который возглавлял террористическую атаку на израильские населенные пункты рядом с сектором Газа в прошлые выходные.

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Версия на азербайджанском языке İsrail HƏMAS-ın yüksək rütbəli zabitini məhv edib

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