Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.
Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.
"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - отмечается в сообщении.
Также в ЦАХАЛ сообщили что в ходе авиаудара были ликвидированы "другие боевики ХАМАС и радикального палестинского движения "Исламский джихад": ЦАХАЛ также нанес удары по оперативным командным центрам, военным соединениям, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС, расположенным в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе. Кроме того, были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад".
Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который возглавлял террористическую атаку на израильские населенные пункты рядом с сектором Газа в прошлые выходные.