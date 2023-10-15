Армия Израиля заявила о ликвидации еще одного высокопоставленного члена ХАМАС

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Израильские военные ликвидировали одного из командиров специального подразделения палестинской радикальной группировки ХАМАС.

Как передает Report, об этом говорится в совместном заявлении Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности.

"Согласно разведданным Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ ликвидировали в секторе Газа Билала Аль-Кедру, командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба", который возглавлял террористическую атаку на приграничный кибуц Нирим", - отмечается в сообщении.

Также в ЦАХАЛ сообщили что в ходе авиаудара были ликвидированы "другие боевики ХАМАС и радикального палестинского движения "Исламский джихад": ЦАХАЛ также нанес удары по оперативным командным центрам, военным соединениям, пусковым установкам, пунктам запуска противотанковых ракет и наблюдательным постам ХАМАС, расположенным в Зайтуне, Джабалии и Хан-Юнисе. Кроме того, были нанесены удары по оперативным командным центрам, принадлежащим террористической организации "Исламский джихад".

Ранее ЦАХАЛ сообщала о ликвидации командира одной из рот спецподразделения ХАМАС "Нухба" Али Кади, который возглавлял террористическую атаку на израильские населенные пункты рядом с сектором Газа в прошлые выходные.