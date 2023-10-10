Армия Израиля заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС

Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов ХАМАС Джавада Абу Шамалу и Закарию Абу Маамра.

Армия обороны Израиля ликвидировала двух высокопоставленных членов ХАМАС Джавада Абу Шамалу и Закарию Абу Маамра.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба в своем официальном Telegram-канале.

"Ночью самолет Армии обороны Израиля уничтожил Джавада Абу Шамалу, министра экономики ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей должности он координировал финансирование терроризма внутри и за пределами сектора Газа", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также заявили, что Абу Шамала руководил рядом операций, направленных против израильского гражданского населения.

"Также этой ночью самолет Армии обороны Израиля нанес удар по Закарии Абу Маамру, который являлся высокопоставленным членом Политбюро террористической организации ХАМАС и был руководителем ее управления по внутренним связям. Он исполнял роль координатора террористических группировок из Газы. Абу Маамр был доверенным лицом Яхьи Синвара (лидер ХАМАС в Газе), участвовал в акциях против Израиля и ставил под угрозу мирное существование еврейского государства", - говорится в сообщении.