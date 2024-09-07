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Армия Израиля заявила о ликвидации двух комбатов "Исламского джихада"

Армия Израиля заявила о ликвидации двух комбатов "Исламского джихада" Израильские военные ликвидировали в секторе Газа двух командиров батальонов боевого крыла радикального палестинского движения "Исламский джихад".
Другие страны
7 сентября 2024 г. 19:21
Армия Израиля заявила о ликвидации двух комбатов Исламского джихада

Израильские военные ликвидировали в секторе Газа двух командиров батальонов боевого крыла радикального палестинского движения "Исламский джихад".

Как передает Report, об этом заявила армейская пресс-служба.

Согласно информации, ликвидированы Абдулла Хатиб, командовавший батальоном радикалов на юге города Дейр-эль-Балах и управлявший им во время нападения радикалов на Израиль 7 октября 2023 года, и Хатем Абу аль-Джадиан, командовавший батальоном "Исламского джихада" на востоке Дейр-эль-Балаха.

Отмечается, что оба были уничтожены в результате точечного авиаудара, нанесенного на основании данных армейской разведки.

"Радикалы в момент удара находились в штабе, которым пользовались участники вооруженных отрядов "Исламского джихада" и движения ХАМАС. Этот штаб был размещен на территории гуманитарной зоны Дейр-эль-Балаха. Перед ударом были приняты многочисленные меры для снижения риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительный сбор разведданных", - говорится в сообщении.

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