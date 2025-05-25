Армия Израиля заявила о ликвидации бойца морского спецназа ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа бойца из отряда военно-морского спецназа палестинского радикального движения ХАМАС.

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа бойца из отряда военно-морского спецназа палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В результате совместного удара ВВС и ВМС Израиля был ликвидирован террорист Ахмад Усама Хасан аль-Лахвани. Он входил в состав отряда морского спецназа ХАМАС", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что ликвидированный принимал участие в нападении на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

В армейском ведомстве добавили, что "в рамках операции "Колесницы Гидеона" военные корабли и ракетные катера ВМС Израиля осуществляют наступательные действия с моря в тесном сотрудничестве с войсками, действующими в секторе Газа". "Оперативное управление ВМС Израиля проводит наступательные операции против морских сил террористических организаций в секторе Газа в сотрудничестве с Южным командованием", - сообщили в пресс-службе.