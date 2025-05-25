О нас

Армия Израиля заявила о ликвидации бойца морского спецназа ХАМАС в Газе

Армия Израиля заявила о ликвидации бойца морского спецназа ХАМАС в Газе Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа бойца из отряда военно-морского спецназа палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
25 мая 2025 г. 20:14
Армия Израиля заявила о ликвидации бойца морского спецназа ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля ликвидировала в секторе Газа бойца из отряда военно-морского спецназа палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"В результате совместного удара ВВС и ВМС Израиля был ликвидирован террорист Ахмад Усама Хасан аль-Лахвани. Он входил в состав отряда морского спецназа ХАМАС", - говорится в заявлении. В пресс-службе отметили, что ликвидированный принимал участие в нападении на Израиль из сектора Газа 7 октября 2023 года.

В армейском ведомстве добавили, что "в рамках операции "Колесницы Гидеона" военные корабли и ракетные катера ВМС Израиля осуществляют наступательные действия с моря в тесном сотрудничестве с войсками, действующими в секторе Газа". "Оперативное управление ВМС Израиля проводит наступательные операции против морских сил террористических организаций в секторе Газа в сотрудничестве с Южным командованием", - сообщили в пресс-службе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

СМИ: США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала
СМИ: США добиваются от ЮАР уступок для американского капитала
25 мая 2025 г. 19:52
Президент Турции принял премьер-министра Пакистана в Долмабахче
Президент Турции принял премьер-министра Пакистана в Долмабахче
25 мая 2025 г. 19:11
В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании российско-украинского конфликта
В Венгрии обвинили лидеров ЕС в затягивании российско-украинского конфликта
25 мая 2025 г. 19:09
WSJ раскрыл детали дела экс-сотрудника ФРС, арестованного за шпионаж в пользу КНР
WSJ раскрыл детали дела экс-сотрудника ФРС, арестованного за шпионаж в пользу КНР
25 мая 2025 г. 18:57
Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США
Глава Минэкономики Австрии: Существование ЕС зависит от переговоров с США
25 мая 2025 г. 18:40
В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей
В Казахстане на берегу Каспия обнаружили свыше 100 погибших тюленей
25 мая 2025 г. 17:36
В Венесуэле проходят всеобщие выборы
В Венесуэле проходят всеобщие выборы
25 мая 2025 г. 17:20
Минздрав Газы: Число погибших с начала эскалации приблизилось к 54 тыс.
Минздрав Газы: Число погибших с начала эскалации приблизилось к 54 тыс.
25 мая 2025 г. 17:04
Дания и Швеция отправили помощь Украине для защиты от дронов
Дания и Швеция отправили помощь Украине для защиты от дронов
25 мая 2025 г. 16:45
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
У берегов Индии затонул контейнеровоз с опасным грузом
25 мая 2025 г. 13:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi