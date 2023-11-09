Армия Израиля заявила о ликвидации 50 бойцов ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации более 50 бойцов палестинского движения ХАМАС в военном квартале возле больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации более 50 бойцов палестинского движения ХАМАС в военном квартале возле больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу армии обороны Израиля.

"Пехота, танковые подразделения и инженерные войска 162-й дивизии при поддержке ВВС Израиля и при содействии спецназа провела операцию в военных кварталах террористической организации ХАМАС в сердце города Газа, недалеко от больницы "Аш-Шифа"... К настоящему времени в ходе ожесточенных боев в этом квартале было ликвидировано более 50 террористов", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается, военный квартал состоит из стратегических объектов движения ХАМАС, включая штаб-квартиры разведывательных служб, а также правительственные учреждения.