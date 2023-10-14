Армия Израиля заявила о готовности к масштабной наземной операции в секторе Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчиталась о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию.

В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) отчитались о готовности к следующим этапам военных действий в секторе Газа с упором на наземную операцию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы.

"Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развернуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий против радикалов ХАМАС в секторе Газа с упором на масштабную наземную операцию. Сейчас силы ЦАХАЛ, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что в последние дни бойцы ЦАХАЛ ведут борьбу с террористами в различных населенных пунктах и позициях вокруг сектора Газа, захвачено большое количество оружия, находившегося в распоряжении боевиков.