Армия Израиля заявила о четвертом за сутки раунде ударов по пригороду Бейрута

Израильская авиация завершила вечером 21 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута.

Израильская авиация завершила вечером 21 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Отмечается, что это был уже четвертый раунд атак с начала дня. По данным ЦАХАЛ, среди атакованных целей военные еврейского государства - склады оружия, командные штабы и террористическую инфраструктуру организации "Хезболлах" в бейрутском пригороде Дахия.

Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.