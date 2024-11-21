Армия Израиля заявила о четвертом за сутки раунде ударов по пригороду Бейрута

Израильская авиация завершила вечером 21 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Отмечается, что это был уже четвертый раунд атак с начала дня. По данным ЦАХАЛ, среди атакованных целей военные еврейского государства - склады оружия, командные штабы и террористическую инфраструктуру организации "Хезболлах" в бейрутском пригороде Дахия.
Напомним, что 23 сентября Израиль начал операцию "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах" в Ливане, в ходе которой наносит массированные удары по военным объектам организации. В ночь на 1 октября израильская армия объявила о проведении наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.