Армия Израиля заявила о четвертом за сутки раунде ударов по пригороду Бейрута

Израильская авиация завершила вечером 15 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута. Это был уже четвертый раунд атак с начала дня.

Израильская авиация завершила вечером 15 ноября очередную серию ударов по окрестностям Бейрута. Это был уже четвертый раунд атак с начала дня.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, это были точечные удары, наносившиеся на основании разведданных по объектам радикальной организации "Хезболлах" в пригороде Дахия. Среди целей были командные пункты, склады с оружием, иные объекты военной инфраструктуры радикальных формирований.

"Эти удары являются частью продолжающихся усилий Армии обороны Израиля по ликвидации и ослаблению военного потенциала "Хезболлах" в районе Дахии, где "Хезболлах" систематически размещала свою террористическую инфраструктуру среди ливанского гражданского населения, цинично эксплуатируя его в качестве живого щита", - утверждают в израильской армии.