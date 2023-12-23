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Армия Израиля заявила о 477 погибших военных с 7 октября

Армия Израиля заявила о 477 погибших военных с 7 октября Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 477.
Другие страны
23 декабря 2023 г. 23:12
Армия Израиля заявила о 477 погибших военных с 7 октября

Число погибших с 7 октября израильских военных достигло 477.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации, за пятницу и субботу погибли пять военных. Таким образом, общее число погибших военных достигло 477.

Газета Times of Israel уточняет, что с начала наземной операции погибли 144 израильских военных. По данным издания, за пятницу и субботу также получили ранения в ходе операции в секторе Газа еще пять военных.

Число погибших в секторе Газа с начала израильской операции превысило 20,2 тысячи человек, ранены более 53,6 тысячи.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu oktyabrın 7-dən indiyədək 477 hərbçinin öldüyünü açıqlayıb

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