Армия Израиля заявила, что за трое суток атаковала более 150 целей в Газе

Израильские ВВС атаковали за минувшие трое суток более 150 целей по всему сектору Газа.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
"За последние 72 часа ВВС Израиля атаковали свыше 150 террористических целей в секторе Газа, включая отряды террористов, подземные объекты террористической инфраструктуры и военные строения, в которых действовали террористы", - говорится в заявлении.
Среди прочего 7 мая в районе Дейр-эль-Балаха в результате точечного удара израильских военных был ликвидирован радикал Наср Субхи Ибрахим Джума. По данным израильской стороны, он занимал командную позицию в рядах вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС и был одним из руководителей производства ракет для нужд радикальных формирований.