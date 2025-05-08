Армия Израиля заявила, что за трое суток атаковала более 150 целей в Газе

Израильские ВВС атаковали за минувшие трое суток более 150 целей по всему сектору Газа.

Израильские ВВС атаковали за минувшие трое суток более 150 целей по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние 72 часа ВВС Израиля атаковали свыше 150 террористических целей в секторе Газа, включая отряды террористов, подземные объекты террористической инфраструктуры и военные строения, в которых действовали террористы", - говорится в заявлении.

Среди прочего 7 мая в районе Дейр-эль-Балаха в результате точечного удара израильских военных был ликвидирован радикал Наср Субхи Ибрахим Джума. По данным израильской стороны, он занимал командную позицию в рядах вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС и был одним из руководителей производства ракет для нужд радикальных формирований.