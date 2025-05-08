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Армия Израиля заявила, что за трое суток атаковала более 150 целей в Газе

Армия Израиля заявила, что за трое суток атаковала более 150 целей в Газе Израильские ВВС атаковали за минувшие трое суток более 150 целей по всему сектору Газа.
Другие страны
8 мая 2025 г. 20:13
Армия Израиля заявила, что за трое суток атаковала более 150 целей в Газе

Израильские ВВС атаковали за минувшие трое суток более 150 целей по всему сектору Газа.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последние 72 часа ВВС Израиля атаковали свыше 150 террористических целей в секторе Газа, включая отряды террористов, подземные объекты террористической инфраструктуры и военные строения, в которых действовали террористы", - говорится в заявлении.

Среди прочего 7 мая в районе Дейр-эль-Балаха в результате точечного удара израильских военных был ликвидирован радикал Наср Субхи Ибрахим Джума. По данным израильской стороны, он занимал командную позицию в рядах вооруженного крыла радикального палестинского движения ХАМАС и был одним из руководителей производства ракет для нужд радикальных формирований.

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Версия на английском языке IDF says over 150 targets struck across Gaza in past 3 days
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: Üç sutka ərzində Qəzzada 150-dən çox hədəfə hücum edilib

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