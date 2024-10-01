Армия Израиля заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан страны, призвала население соблюдать инструкции на фоне ракетной атаки со стороны Ирана.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что сделает все необходимое для защиты граждан страны, призвала население соблюдать инструкции на фоне ракетной атаки со стороны Ирана.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Некоторое время назад из Ирана были запущены ракеты в сторону Израиля. Вам приказано сохранять бдительность и точно следовать инструкциям Командования тыла... ЦАХАЛ делает и будет делать все необходимое для защиты мирных жителей Государства Израиль", - говорится в сообщении.