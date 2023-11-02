Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа.

Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", - сказал он на брифинге.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".