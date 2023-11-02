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Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 01:09
Армия Израиля заявила, что прорвала линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа

Израильские военные прорвали линию обороны вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС в северной части сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Наземная операция продвигается в соответствии с планом. Наши войска находятся в северной части сектора Газа. Благодаря разведданным и скоординированным ударам с воздуха, моря и суши наши силы пробили передовые линии обороны ХАМАС на севере сектора", - сказал он на брифинге.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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