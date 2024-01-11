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Армия Израиля заявила, что погибшие в Газе репортеры Al Jazeera были террористами

Армия Израиля заявила, что погибшие в Газе репортеры Al Jazeera были террористами Израильская армия располагает данными о том, что два журналиста катарского телеканала Al Jazeera, недавно погибшие в секторе Газа, были причастны к террористической деятельности.
Другие страны
11 января 2024 г. 01:46
Армия Израиля заявила, что погибшие в Газе репортеры Al Jazeera были террористами

Израильская армия располагает данными о том, что два журналиста катарского телеканала Al Jazeera, недавно погибшие в секторе Газа, были причастны к террористической деятельности.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Недавно (7 января 2024 года) войска Армии обороны Израиля засекли враждебный беспилотник в районе Рафаха (город на юге сектора Газа - ред.), представлявший непосредственную угрозу находившимся поблизости военнослужащим. Летательный аппарат Армии обороны Израиля был отправлен для нанесения удара по операторам беспилотника. Впоследствии палестинские СМИ сообщили о гибели журналистов Хамзы ад-Дахдуха и Мустафы Сурьи во время этого удара", - говорится в сообщении.

"Вместе с тем разведданные Армии обороны Израиля подтвердили, что оба погибших были членами базирующихся в Газе террористических организаций, активно вовлеченных в атаки против войск Армии обороны Израиля. Перед ударом эти двое управляли беспилотниками, создавая непосредственную угрозу войскам Армии обороны Израиля", - отмечается в заявлении.

По данным израильских военных, Сурья "был членом бригады ХАМАС в городе Газа и служил заместителем командира в батальоне "Аль-Кадисия", а ад-Дахдух участвовал в деятельности радикальной группировки "Исламский джихад".

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu: Qəzzada öldürülən Əl-Cəzirə müxbirləri terrorçu olub

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