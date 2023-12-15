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Армия Израиля заявила, что ошибочно убила трех заложников во время боя в секторе Газа

Армия Израиля заявила, что ошибочно убила трех заложников во время боя в секторе Газа Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время боя в секторе Газа по ошибке убили трех израильских заложников.
Другие страны
15 декабря 2023 г. 23:08
Армия Израиля заявила, что ошибочно убила трех заложников во время боя в секторе Газа

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время боя в секторе Газа по ошибке убили трех израильских заложников.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Во время боя в Эш-Шуджаии ЦАХАЛ ошибочно определил трех израильских заложников как угрозу. В результате военные открыли по ним огонь, и они были убиты", - говорится в заявлении.

"ЦАХАЛ незамедлительно начал расследование инцидента", - добавили в пресс-службе.

Военные сообщили, что после боя в ходе обысков и проверок в районе, где произошел инцидент, у них возникло подозрение относительно личностей погибших. Тела были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, которая подтвердила, что это трое израильских заложников.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada döyüşlər zamanı səhvən üç girovu öldürüb

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