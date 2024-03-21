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Армия Израиля заявила, что нашла в клинике "Аш-Шифа" $3 млн

Армия Израиля заявила, что нашла в клинике "Аш-Шифа" $3 млн Израильские военные обнаружили в ходе рейдов в больничном комплексе "Аш-Шифа" на севере сектора Газа наличные на сумму порядка $3 млн.
Другие страны
21 марта 2024 г. 02:38
Армия Израиля заявила, что нашла в клинике Аш-Шифа $3 млн

Израильские военные обнаружили в ходе рейдов в больничном комплексе "Аш-Шифа" на севере сектора Газа наличные на сумму порядка $3 млн.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, деньги были найдены бойцами спецподразделений израильской армии. "В ходе обысков в больнице войска обнаружили 11 млн шекелей (около $3 млн по текущему курсу ред.) в американских долларах и иорданских динарах, предназначавшиеся для финансирования терроризма", - заявили в пресс-службе.

Помимо этого, добавили в пресс-службе, военные пропустили через блокпост рядом с больницей около 3,7 тыс. жителей Газы, двигавшихся на юг анклава, более 300 из них были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности. Среди задержанных есть "десятки террористов высокого ранга, в том числе те, кто занимает ключевые позиции" в вооруженных формированиях палестинских радикалов, проинформировали в армии.

Кроме того, минувшей ночью израильские военные координировали доставку в этот район гуманитарной помощи и топлива для нужд местного населения, указали в пресс-службе. Всего было доставлено около 1,8 тыс. л воды и 3,8 тонны продовольствия и грузовик с горючим.

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