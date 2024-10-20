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Армия Израиля заявила, что число жертв ударов по северу Газы преувеличено

Армия Израиля заявила, что число жертв ударов по северу Газы преувеличено Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что информация о числе погибших в результате авиаударов по северной части сектора Газа, нанесенных в ночь на воскресенье, не соответствует действительности.
Другие страны
20 октября 2024 г. 05:52
Армия Израиля заявила, что число жертв ударов по северу Газы преувеличено

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о том, что информация о числе погибших в результате авиаударов по северной части сектора Газа, нанесенных в ночь на воскресенье, не соответствует действительности.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Отмечается, что данные о жертвах, опубликованные радикальным палестинским движением ХАМАС, "являются преувеличенными и не соответствуют имеющейся у ЦАХАЛ информации о типе использованного боеприпаса и степени его точности".

"Армия обороны Израиля продолжит изучать сведения, распространяемые источниками ХАМАС, и призывает СМИ с осторожностью относиться к ним", - отметили в пресс-службе, еще раз указав на то, что военные "действуют четко и делают все возможное, чтобы избежать последствий для гражданского населения".

Ранее сообщалось, что в результате ударов ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа по меньшей мере 81 человек погиб, более 100 пострадали.

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