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Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана

Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана Израильские военные зафиксировали за минувшие сутки запуск в общей сложности примерно 140 снарядов со стороны Ливана.
Другие страны
23 октября 2024 г. 02:46
Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали за минувшие сутки запуск в общей сложности примерно 140 снарядов со стороны Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, таковы данные по состоянию на 23:00 по местному времени 22 октября. За последний час суток о крупных обстрелах не сообщалось.

Огонь продолжают вести вооруженные отряды радикального движения "Хезболлах", базирующиеся на юге Ливана. Рано утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Тель-Авиве и его окрестностях из-за запуска в этом направлении пяти ракет со стороны Ливана, большая их часть, по заявлениям армии, была перехвачена. После этого в течение дня сообщалось о нескольких мощных залпах по северным районам страны, каждый раз речь шла о десятках ракет.

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