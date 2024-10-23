Армия Израиля засекла за сутки запуск около 140 ракет со стороны Ливана

Израильские военные зафиксировали за минувшие сутки запуск в общей сложности примерно 140 снарядов со стороны Ливана.

Израильские военные зафиксировали за минувшие сутки запуск в общей сложности примерно 140 снарядов со стороны Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

Согласно ее заявлению, таковы данные по состоянию на 23:00 по местному времени 22 октября. За последний час суток о крупных обстрелах не сообщалось.

Огонь продолжают вести вооруженные отряды радикального движения "Хезболлах", базирующиеся на юге Ливана. Рано утром 22 октября воздушная тревога была объявлена в Тель-Авиве и его окрестностях из-за запуска в этом направлении пяти ракет со стороны Ливана, большая их часть, по заявлениям армии, была перехвачена. После этого в течение дня сообщалось о нескольких мощных залпах по северным районам страны, каждый раз речь шла о десятках ракет.