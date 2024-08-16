Армия Израиля засекла над Голанами две подозрительные цели, летевшие из Ливана

Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух подозрительных воздушных целей, летевших из Ливана.

Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух подозрительных воздушных целей, летевших из Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Объекты были выявлены в небе над контролируемыми Израилем Голанскими высотами.

Одна из целей была перехвачена силами ПВО, другая упала в районе поселка Кела-Алон на Голанах.

Сообщений о пострадавших не поступало.

После перехвата одного из аппаратов в окрестностях поселка Кела-Алон начался пожар.

Причиной возгорания стало падение обломков. На месте работают пожарно-спасательные службы.