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Армия Израиля засекла над Голанами две подозрительные цели, летевшие из Ливана

Армия Израиля засекла над Голанами две подозрительные цели, летевшие из Ливана Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух подозрительных воздушных целей, летевших из Ливана.
Другие страны
16 августа 2024 г. 19:40
Армия Израиля засекла над Голанами две подозрительные цели, летевшие из Ливана

Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух подозрительных воздушных целей, летевших из Ливана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Объекты были выявлены в небе над контролируемыми Израилем Голанскими высотами.

Одна из целей была перехвачена силами ПВО, другая упала в районе поселка Кела-Алон на Голанах.

Сообщений о пострадавших не поступало.

После перехвата одного из аппаратов в окрестностях поселка Кела-Алон начался пожар.

Причиной возгорания стало падение обломков. На месте работают пожарно-спасательные службы.

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