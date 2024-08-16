Армия Израиля засекла над Голанами две подозрительные цели, летевшие из Ливана

Израильские военные зафиксировали вторжение в воздушное пространство страны двух подозрительных воздушных целей, летевших из Ливана.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Объекты были выявлены в небе над контролируемыми Израилем Голанскими высотами.
Одна из целей была перехвачена силами ПВО, другая упала в районе поселка Кела-Алон на Голанах.
Сообщений о пострадавших не поступало.
После перехвата одного из аппаратов в окрестностях поселка Кела-Алон начался пожар.
Причиной возгорания стало падение обломков. На месте работают пожарно-спасательные службы.