Армия Израиля зафиксировала запуск девяти ракет из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск девяти ракет со стороны Ливана, четыре из них перехвачены средствами ПВО.

Израильские военные зафиксировали запуск девяти ракет со стороны Ливана, четыре из них перехвачены средствами ПВО.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"После первоначального сообщения по поводу сирен, прозвучавших на севере Израиля, было зафиксировано девять запусков, которые влетели в Израиль с ливанской территории. Четыре запуска были перехвачены средствами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля", - говорится в сообщении.

Кроме того, проинформировали военные, за последний час армия зафиксировала несколько запусков противотанковых ракет в районе населенных пунктов Метула, Малькия и Манара, расположенных у ливанской границы.