Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 20 ракет из Ливана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.
Как указывается в документе, вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 02:39 и 02:40 (03:39 и 03:40 по бакинскому времени), было зафиксировано около пяти снарядов, запущенных со стороны Ливана в направлении Израиля. Кроме того, пять снарядов были зафиксированы после срабатывания сирен в северных районах в 02:57 (03:57 по бакинскому времени), еще 10 - после воздушной тревоги в 03:11 (04:57 по бакинскому времени).
Как указывается в заявлении, часть снарядов была перехвачена.