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Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана

Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 20 ракет из Ливана.
Другие страны
24 сентября 2024 г. 06:51
Армия Израиля зафиксировала запуск 20 ракет со стороны Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск 20 ракет из Ливана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы.

Как указывается в документе, вслед за сиренами, прозвучавшими в северных районах Израиля между 02:39 и 02:40 (03:39 и 03:40 по бакинскому времени), было зафиксировано около пяти снарядов, запущенных со стороны Ливана в направлении Израиля. Кроме того, пять снарядов были зафиксированы после срабатывания сирен в северных районах в 02:57 (03:57 по бакинскому времени), еще 10 - после воздушной тревоги в 03:11 (04:57 по бакинскому времени).

Как указывается в заявлении, часть снарядов была перехвачена.

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