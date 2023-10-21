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Армия Израиля зафиксировала около 550 неудачных ракетных запусков из Газы

Армия Израиля зафиксировала около 550 неудачных ракетных запусков из Газы Израильские военные зафиксировали с 7 октября порядка 550 осечек при ракетных запусках со стороны сектора Газа, снаряды при этом падали на территории палестинского анклава.
Другие страны
21 октября 2023 г. 23:10
Армия Израиля зафиксировала около 550 неудачных ракетных запусков из Газы

Израильские военные зафиксировали с 7 октября порядка 550 осечек при ракетных запусках со стороны сектора Газа, снаряды при этом падали на территории палестинского анклава.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Порядка 550 запусков ракет со стороны сектора Газа в нашу сторону падают на территории сектора, убивая местных жителей", - заявил Хагари на вечернем брифинге.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Qəzzadan 550-yə yaxın uğursuz raket atışı qeydə alıb

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