Армия Израиля зафиксировала около 550 неудачных ракетных запусков из Газы

Израильские военные зафиксировали с 7 октября порядка 550 осечек при ракетных запусках со стороны сектора Газа, снаряды при этом падали на территории палестинского анклава.

Израильские военные зафиксировали с 7 октября порядка 550 осечек при ракетных запусках со стороны сектора Газа, снаряды при этом падали на территории палестинского анклава.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Порядка 550 запусков ракет со стороны сектора Газа в нашу сторону падают на территории сектора, убивая местных жителей", - заявил Хагари на вечернем брифинге.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.