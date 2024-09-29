Армия Израиля зафиксировала обстрел на берегу озера Кинерет

Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана в направлении севера страны.

Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана в направлении севера страны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, обстрел велся в направлении города Тверия, расположенного на побережье озера Кинерет. В этом районе из-за ракетной опасности объявлялась воздушная тревога.

В общей сложности, по данным военных, с территории Ливана в сторону Тверии было выпущено восемь снарядов. Они упали на открытой местности.

О пострадавших не сообщается.