Армия Израиля зафиксировала обстрел на берегу озера Кинерет

Израильские военные зафиксировали новый обстрел со стороны Ливана в направлении севера страны.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Согласно информации, обстрел велся в направлении города Тверия, расположенного на побережье озера Кинерет. В этом районе из-за ракетной опасности объявлялась воздушная тревога.
В общей сложности, по данным военных, с территории Ливана в сторону Тверии было выпущено восемь снарядов. Они упали на открытой местности.
О пострадавших не сообщается.