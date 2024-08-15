Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана.

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

По ее информации, из-за обстрела объявлялась воздушная тревога, снаряды упали в незаселенной местности.

В армии не уточнили, какой район подвергся удару. По данным портала Ynet, воздушная тревога перед обстрелом объявлялась в окрестностях приграничного города Кирьят-Шмона, в общей сложности в его направлении было запущено около 10 ракет.

Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.