Армия Израиля зафиксировала новый обстрел с территории Ливана

Израильские военные зафиксировали новый обстрел северных районов страны с территории Ливана.
Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).
По ее информации, из-за обстрела объявлялась воздушная тревога, снаряды упали в незаселенной местности.
В армии не уточнили, какой район подвергся удару. По данным портала Ynet, воздушная тревога перед обстрелом объявлялась в окрестностях приграничного города Кирьят-Шмона, в общей сложности в его направлении было запущено около 10 ракет.
Сообщений о пострадавших или разрушениях не поступало.