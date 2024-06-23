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Армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана 13 подозреваемых в терроризме

Армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана 13 подозреваемых в терроризме Израильские силовики во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 13 человек по подозрению в причастности к терроризму.
Другие страны
23 июня 2024 г. 15:29
Армия Израиля задержала на Западном берегу Иордана 13 подозреваемых в терроризме

Израильские силовики во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан задержали 13 человек по подозрению в причастности к терроризму.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В частности, в ходе рейда в городе Калькилья силовики изъяли материалы для изготовления взрывчатки, а также около 70 тыс. шекелей (примерно $19 тыс. - ред.) наличными, которые предназначались для финансирования террористической деятельности, добавили военные. Все задержанные и конфискованные денежные средства переданы службам безопасности еврейского государства для дальнейшего расследования. Информации о пострадавших в ходе рейдов с израильской стороны не поступало.

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