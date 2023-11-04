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Армия Израиля за время операции в Газе уничтожила 10 командиров ХАМАС высокого ранга

Армия Израиля за время операции в Газе уничтожила 10 командиров ХАМАС высокого ранга Израильские военные с начала операции в секторе Газа уничтожили 10 командиров высокого ранга из вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 00:20
Армия Израиля за время операции в Газе уничтожила 10 командиров ХАМАС высокого ранга

Израильские военные с начала операции в секторе Газа уничтожили 10 командиров высокого ранга из вооруженных формирований палестинской радикальной организации ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы преследуем и уничтожаем полевых командиров ХАМАС на земле и под землей. С начала боевых действий мы вместе со Службой общей безопасности уничтожили 10 террористов ХАМАС, чей ранг соответствует командиру бригады. Это руководители боевых действий, которые командуют на местах в боях против наших сил", - сообщил он на вечернем брифинге.

По словам Хагари, ликвидированные командиры были причастны к планированию атаки на израильскую территорию 7 октября и осуществляли эти планы вместе со своими отрядами.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada keçirdiyi əməliyyat zamanı HƏMAS-ın 10 yüksəkrütbəli komandirini öldürüb

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