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Армия Израиля за последний час зафиксировала около 30 запусков из Ливана

Армия Израиля за последний час зафиксировала около 30 запусков из Ливана Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана и ведут ответный огонь по источнику стрельбы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 19:20
Армия Израиля за последний час зафиксировала около 30 запусков из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана и ведут ответный огонь по источнику стрельбы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час было зафиксировано приблизительно 30 запусков из Ливана по северу Израиля. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника запусков", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого израильская армия дважды подряд сообщала о воздушной тревоге в северных районах страны. По информации издания The Times of Israel, под обстрелом, в частности, оказались такие крупные города, как Нагария и Хайфа. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.

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