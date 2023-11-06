Армия Израиля за последний час зафиксировала около 30 запусков из Ливана

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана и ведут ответный огонь по источнику стрельбы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Израильские военные зафиксировали запуск порядка 30 снарядов из Ливана и ведут ответный огонь по источнику стрельбы. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила армейская пресс-служба.

"За последний час было зафиксировано приблизительно 30 запусков из Ливана по северу Израиля. Армия обороны Израиля отвечает артиллерийским огнем в направлении источника запусков", - говорится в сообщении.

Незадолго до этого израильская армия дважды подряд сообщала о воздушной тревоге в северных районах страны. По информации издания The Times of Israel, под обстрелом, в частности, оказались такие крупные города, как Нагария и Хайфа. Сообщений о пострадавших или материальном ущербе не поступало.