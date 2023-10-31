Армия Израиля вводит дополнительные силы в сектор Газа

Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться.

Израильские военные вводят в сектор Газа дополнительные подразделения, масштабы сухопутной операции в анклаве продолжают расширяться.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари.

"Силы Армии обороны Израиля продолжают расширять наземную операцию в сектора Газа. Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью", - сказал он на вечернем брифинге.

"Наши силы уничтожили за прошедший день десятки террористов. План войны выполняется в соответствии с задуманным и продолжит выполняться в соответствии с нашими задачами", - добавил Хагари.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.