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Армия Израиля воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы

Армия Израиля воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы Армия Израиля объявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени.
Другие страны
15 октября 2023 г. 12:41
Армия Израиля воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы

Армия Израиля объявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Как передает Report, об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа для СМИ на арабском языке Авихай Эдри Эдри на официальной странице в соцсети X.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00", - говорится в заявлении.

Армия Израиля призвала палестинцев "воспользоваться этим промежутком времени и направится на юг" в целях безопасности.

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Версия на английском языке Israeli army to refrain from shelling route from north to south of Gaza
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu Qəzzada təhlükəsiz marşrut açıb

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