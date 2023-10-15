Армия Израиля воздержится от обстрелов маршрута с севера на юг Газы

Армия Израиля объявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Армия Израиля объявила, что не будет вести обстрелы по маршруту, ведущему с севера палестинского сектора Газа в его южную часть, с 10:00 до 13:00 по местному времени.

Как передает Report , об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛа для СМИ на арабском языке Авихай Эдри Эдри на официальной странице в соцсети X.

"Жители города Газа и северной части сектора Газа, в последние дни мы настоятельно призывали вас переехать на юг в целях вашей безопасности. Хотим сообщить вам, что ЦАХАЛ не будет проводить никаких операций по этому маршруту с 10:00 до 13:00", - говорится в заявлении.

Армия Израиля призвала палестинцев "воспользоваться этим промежутком времени и направится на юг" в целях безопасности.