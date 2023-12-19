Армия Израиля: В Газе обнаружено более 1,5 тыс. туннелей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) c начала операции в секторе Газа обнаружила более 1,5 тыс. туннелей и подземных переходов, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) c начала операции в секторе Газа обнаружила более 1,5 тыс. туннелей и подземных переходов, принадлежащих радикальному палестинскому движению ХАМАС.

Как передает Report, об этом на своем телеграм-канале сообщил ЦАХАЛ.

"С начала наземной операции в секторе Газа войска ЦАХАЛа выявили около 1,5 тыс. тоннелей и подземных переходов, принадлежащих ХАМАС. Большинство из этих подземных сооружений было обнаружено под школами, больницами, мечетями, объектами ООН и гражданскими учреждениями, — говорится в сообщении. - ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита, и это еще раз становится очевидным по местам расположения подземных объектов в секторе Газа".

В армии отметили, что, обнаружив сотни туннелей и уничтожив многие из них с использованием различных методов, отряд армейского спецназа проводит оперативные действия в сети подземных туннелей.