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Армия Израиля установила на четыре часа паузу в секторе Газа

Армия Израиля установила на четыре часа паузу в секторе Газа Израильские военные установили четырехчасовую паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для предоставления местным жителям возможности пополнить запасы жизненно необходимых продуктов.
Другие страны
24 декабря 2023 г. 13:22
Армия Израиля установила на четыре часа паузу в секторе Газа

Израильские военные установили четырехчасовую паузу в боевых действиях в центральной части сектора Газа для предоставления местным жителям возможности пополнить запасы жизненно необходимых продуктов.

Как передает Report, об этом сообщило Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (КОГАТ).

"Армия обороны Израиля обеспечивает тактические паузы из гуманитарных соображений, чтобы позволить гражданскому населению пополнить запасы еды и воды. Сегодня, 24 декабря, пауза устанавливается в районе Аль-Барака в Дейр-эль-Балахе с 10:00 до 14:00 (с 12:00 до 16:00 - бакинское)", - говорится в сообщении, размещенном на странице КОГАТ в X (ранее Twitter).

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