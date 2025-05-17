Армия Израиля уничтожила туннель и десятки радикалов на севере Газы

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа туннель радикального движения ХАМАС длиной около 2 км.

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подорвали в северной части сектора Газа туннель радикального движения ХАМАС длиной около 2 км.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба, отметив, что в ходе операции в этом районе были уничтожены десятки вооруженных радикалов.

"В ходе операции на севере сектора Газа войска уничтожили десятки террористов и ликвидировали стратегический подземный туннель террористов протяженностью около двух километров. В ходе операции войска обнаружили несколько туннельных шахт, взрывные устройства, пусковые установки, а также дополнительное вооружение террористической организации ХАМАС, включая ракеты, гранаты и гранатометы", - говорится в заявлении.

В пресс-службе отметили, что ЦАХАЛ "продолжит борьбу с террористическими организациями в секторе Газа для защитить граждан Израиля".