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    Армия Израиля уничтожила тоннель, прорытый из сектора Газа

    Об этом сообщил на брифинге официальный представитель армии Израиля

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Армия Израиля уничтожила тоннель, прорытый из сектора Газа.

    Как передает Report, об этом сообщил на брифинге для иностранных журналистов официальный представитель армии Израиля Джонатан Конрикус.

    По его словам, тоннель был уничтожен в воскресенье.

    Он отметил, что военные Израиля обнаружили тоннель, который был прорыт из района города Хан-Юнис в центре сектора Газа. Его длина – несколько сотен метров вглубь израильской территории.

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