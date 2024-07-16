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Армия Израиля уничтожила половину военного руководства ХАМАС

Армия Израиля уничтожила половину военного руководства ХАМАС ВВС Израиля нанесли удары по вооруженным радикалам, действовавшим в школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), расположенной в лагере Нусейрат в центральной части сектора Газа.
Другие страны
16 июля 2024 г. 23:14
Армия Израиля уничтожила половину военного руководства ХАМАС

Израильские войска за девять месяцев военной операции в секторе Газа уничтожили половину руководства военного крыла радикального палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"В результате точных оперативных и разведывательных действий половина руководства военного крыла ХАМАС к этому этапу войны уничтожена в результате серии ударов и ликвидаций. Армия обороны Израиля продолжает свою важнейшую миссию по преследованию высших лидеров террористической организации ХАМАС в рамках усилий по уничтожению потенциала этой организации", - говорится в сообщении.

В нем приводятся имена и фотографии 14 руководителей военного крыла ХАМАС, портреты семи из них сопровождаются пометой "ликвидирован".

При этом руководитель военной организации движения Мухаммед ад-Дейф указан в списке как живой.

14 июля армейская пресс-служба объявила, что в результате той операции был ликвидирован руководитель военного крыла ХАМАС в городе Хан-Юнис Рафиа Салама. Премьер Нетаньяху днем позже сообщил, что по поводу судьбы ад-Дейфа имеются "интересные данные", но предпочел воздержаться от дальнейших комментариев по теме до получения более точной информации.

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