Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

При этом о судьбе Тауфика Абу Наима — руководителя службы безопасности исламистов — не сообщается. Известно лишь, что уничтоженный офис он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

12 мая сообщалось о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. Среди прочих, в результате авиаудара израильской авиации были убиты глава отдела безопасности военной разведки движения Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, отвечающий за контрразведку.