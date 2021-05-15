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Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС
Другие страны
15 мая 2021 г. 02:25
Армия Израиля уничтожила офис главы службы безопасности ХАМАС

Военнослужащие Армии обороны Израиля уничтожили в секторе Газа офис главы службы безопасности палестинского движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛ.

При этом о судьбе Тауфика Абу Наима — руководителя службы безопасности исламистов — не сообщается. Известно лишь, что уничтоженный офис он использовал для управления военной инфраструктурой ХАМАС.

12 мая сообщалось о ликвидации ключевых фигур разведки ХАМАС. Среди прочих, в результате авиаудара израильской авиации были убиты глава отдела безопасности военной разведки движения Хассан Каоджи и его заместитель Вали Исса, отвечающий за контрразведку.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu HƏMAS-ın Təhlükəsizlik Xidmətinin ofisini məhv edib

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