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Армия Израиля уничтожила одного из основателей ХАМАС

Армия Израиля уничтожила одного из основателей ХАМАС Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из первых основателей ХАМАС Абделя Фаттаха Духана.
Другие страны
11 октября 2023 г. 16:18
Армия Израиля уничтожила одного из основателей ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила одного из первых основателей ХАМАС Абделя Фаттаха Духана.

Как передает Report, об этом сообщает издание "Голос Израиля" со ссылкой на источники.

Также появились спутниковые снимки Maxar, на которых видно сектор Газа после ответного удара Израиля на атаку боевиков ХАМАС.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал двух высокопоставленных членов ХАМАС Джавада Абу Шамалу и Закарию Абу Маамра.

Также сообщалось о том, что нанесен удар по дому командующего военным крылом ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Мухаммеда Ад-Дейфа. В результате погибли его ближайшие родственники. О судьбе самого командующего информации нет. В Израиле его считают одним из главных террористов.

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Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın yaradıcılarından birini məhv edib

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