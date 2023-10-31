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Армия Израиля уничтожила одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила одного из командиров ХАМАС в секторе Газа Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили одного из командиров боевых подразделений, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС.
Другие страны
31 октября 2023 г. 23:10
Армия Израиля уничтожила одного из командиров ХАМАС в секторе Газа

Израильские военные в ходе операции в секторе Газа уничтожили одного из командиров боевых подразделений, связанных с палестинской радикальной организацией ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Так, речь идет об Ибрахиме Биари, командире центрального батальона Джебалии, который был ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля. Как подчеркнули в армии, Биари сыграл ведущую роль в планировании нападения сторонников ХАМАС на Израиль 7 октября.

Напомним, что ракетный обстрел израильской территории начался рано утром 7 октября со стороны сектора Газа. Израильская армия объявила о "состоянии готовности к войне". 8 октября Израиль официально объявил о переходе страны в "состояние войны". Операция получила название "Железные мечи".

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