Армия Израиля уничтожила десятки вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные продолжают активные боевые действия "по всей территории сектора Газа" против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС.

Израильские военные продолжают активные боевые действия "по всей территории сектора Газа" против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

За минувшие сутки в ходе операции в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части анклава войска уничтожили более 20 палестинских радикалов, указали в ведомстве. В центральной части сектора военнослужащие "ликвидировали несколько отрядов террористов", а в Рафахе на юге Газы были уничтожены несколько вооруженных радикалов, которые пытались атаковать военнослужащих.