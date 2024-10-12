О нас

Армия Израиля уничтожила десятки вооруженных радикалов в секторе Газа

Армия Израиля уничтожила десятки вооруженных радикалов в секторе Газа Израильские военные продолжают активные боевые действия "по всей территории сектора Газа" против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС.
Другие страны
12 октября 2024 г. 21:32
Армия Израиля уничтожила десятки вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные продолжают активные боевые действия "по всей территории сектора Газа" против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

За минувшие сутки в ходе операции в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части анклава войска уничтожили более 20 палестинских радикалов, указали в ведомстве. В центральной части сектора военнослужащие "ликвидировали несколько отрядов террористов", а в Рафахе на юге Газы были уничтожены несколько вооруженных радикалов, которые пытались атаковать военнослужащих.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены завтра
9 октября 2024 г. 11:21
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi