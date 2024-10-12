Армия Израиля уничтожила десятки вооруженных радикалов в секторе Газа

Израильские военные продолжают активные боевые действия "по всей территории сектора Газа" против вооруженных отрядов палестинского радикального движения ХАМАС.
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За минувшие сутки в ходе операции в районе лагеря беженцев Джебалия в северной части анклава войска уничтожили более 20 палестинских радикалов, указали в ведомстве. В центральной части сектора военнослужащие "ликвидировали несколько отрядов террористов", а в Рафахе на юге Газы были уничтожены несколько вооруженных радикалов, которые пытались атаковать военнослужащих.