Армия Израиля уничтожила более 60 боевиков "Хезболлах"

Израильские военные с начала октября уничтожили более 60 боевиков шиитской организации "Хезболлах" при атаках на северные регионы Израиля.

Израильские военные с начала октября уничтожили более 60 боевиков организации "Хезболлах" при атаках на северные регионы Израиля.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Армии обороны Израиля в резерве Джонатан Конрикус.

"Мы очень сфокусированы на действиях движения "Хезболлах", анализируем их деятельность и бдительно обороняемся. Насколько мне известно, по данным "Хезболлах", более 60 их боевиков были убиты в попытках атак на Израиль", - сказал он. "Некоторые из них были убиты во время нападений, некоторые после, а некоторые до атак. Но это достаточно большие потери для "Хезболлах". Надеемся, что это послужит сигналом, который не пойдет на пользу их цели атаковать Израиль", - добавил Конрикус.

Боевики "Хезболлах" регулярно обстреливают Израиль с территории Ливана. Власти Израиля сообщали об эвакуации жителей из населенных пунктов, расположенных в приграничной полосе на расстоянии до 5 км от границы с Ливаном.