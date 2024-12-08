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Армия Израиля укрепляет заграждение на границе с Сирией

Армия Израиля укрепляет заграждение на границе с Сирией Израильские военные продолжают развертывать подразделения в буферной зоне в районе Голанских высот между еврейским государством и Сирией, а также укрепляют пограничное заграждение.
Другие страны
8 декабря 2024 г. 22:15
Армия Израиля укрепляет заграждение на границе с Сирией

Израильские военные продолжают развертывать подразделения в буферной зоне в районе Голанских высот между еврейским государством и Сирией, а также укрепляют пограничное заграждение.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"После оценки текущей ситуации и в рамках мер повышенной готовности на Голанских высотах за последние 24 часа сухопутные и военно-воздушные подразделения Армии обороны Израиля были развернуты в этом районе. Вдобавок к этому в тылу были мобилизованы все оборонные структуры. Войска 474-й бригады Армии обороны Израиля действуют вдоль границы, сосредотачиваясь на сборе разведданных и защите жителей Израиля, особенно Голанских высот. Также предпринимаются усилия по укреплению инженерного заграждения вдоль границы, известного как "Новый Восток", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке İsrail Ordusu Suriya ilə sərhəd divarını gücləndirir

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