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Армия Израиля ударом с воздуха ликвидировала главу сил общей безопасности ХАМАС в Рафахе

Армия Израиля ударом с воздуха ликвидировала главу сил общей безопасности ХАМАС в Рафахе Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха руководителя аппарата общей безопасности радикального палестинского движения ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа.
Другие страны
7 июня 2024 г. 22:42
Армия Израиля ударом с воздуха ликвидировала главу сил общей безопасности ХАМАС в Рафахе

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о ликвидации ударом с воздуха руководителя аппарата общей безопасности радикального палестинского движения ХАМАС в районе Рафаха на юге сектора Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Ночью истребители нанесли удар и уничтожили террориста Мухаммеда Абу Аджаджа - главу аппарата общей безопасности ХАМАС в районе Рафаха. Силы общей безопасности ХАМАС служат "оболочкой" для военного крыла ХАМАС и играют центральную роль в обеспечении выживания организации и военной деятельности ХАМАС в секторе Газа. В рамках своей роли Аджадж действовал по укреплению террористической организации в районе Рафаха", - говорится в заявлении.

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