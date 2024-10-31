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Армия Израиля создает новую дивизию для охраны восточной границы страны

Армия Израиля создает новую дивизию для охраны восточной границы страны ЦАХАЛ создаст новую дивизию для охраны границы Израиля с Иорданией.
Другие страны
31 октября 2024 г. 00:16
Армия Израиля создает новую дивизию для охраны восточной границы страны

ЦАХАЛ создаст новую дивизию для охраны границы Израиля с Иорданией.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ведомстве указали, что министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник израильского Генштаба Герци Халеви одобрили создание Восточной дивизии, целью которой является защита восточной границы Государства Израиль в соответствии с планированием наращивания мощи ЦАХАЛ с учетом уроков войны и оценкой ситуации.

Задачами дивизии является усиление обороны в приграничном районе, включая предупреждение террористических актов и контрабанды, а также сохранение мирной границы и укрепление сотрудничества с иорданской армией, отметили в пресс-службе.

"Дивизия будет в подчинении Центрального командования израильской армии", - добавили в ведомстве.

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