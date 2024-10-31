Армия Израиля создает новую дивизию для охраны восточной границы страны

ЦАХАЛ создаст новую дивизию для охраны границы Израиля с Иорданией.

ЦАХАЛ создаст новую дивизию для охраны границы Израиля с Иорданией.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

В ведомстве указали, что министр обороны Израиля Йоав Галант и начальник израильского Генштаба Герци Халеви одобрили создание Восточной дивизии, целью которой является защита восточной границы Государства Израиль в соответствии с планированием наращивания мощи ЦАХАЛ с учетом уроков войны и оценкой ситуации.

Задачами дивизии является усиление обороны в приграничном районе, включая предупреждение террористических актов и контрабанды, а также сохранение мирной границы и укрепление сотрудничества с иорданской армией, отметили в пресс-службе.

"Дивизия будет в подчинении Центрального командования израильской армии", - добавили в ведомстве.